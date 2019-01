Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca mișcarea „vestelor galbene” a continuat in ultima perioada, iar pe rețelele de socializare au fost lansate noi apeluri la manifestații și blocaje in Paris și alte localitați…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in 10 si 11 ianuarie, pentru 16 regiuni sunt prognozate precipitatii sub…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca pentru sambata sunt anuntate actiuni de protest, fapt pentru care autoritatile locale pariziene au decis inchiderea unor sali de spectacole si muzee, inclusiv Turnul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sunt in curs de organizare actiuni de protest, cu blocaje in mai multe puncte de pe teritoriul Frantei (inclusiv Teritoriile de peste Mari). In consecinta, Ministerul…