- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in ziua de vineri, 28 septembrie 2018, va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federația Navala Panelena (PNO) a anunțat continuarea grevei, cu blocarea in port a tuturor categoriilor de nave pana la data de 5 ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca o alerta privind riscul contractarii virusului West Nile a fost emisa de Centrul de Control si Preventie din cadrul Ministerului grec ...

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru romanii care calatoresc in Republica Portugheza, dupa ce in zona a fost emis o avertizare de cod rosu de canicula pentru 2 august. Caldura va fi si in Franta, in timp ce in Grecia sunt anuntate ploi.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca Institutul local al Marii si Atmosferei (IPMA) a emis o...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in conformitate cu informațiile publicate de compania aeriana Ryanair, in perioada 25-26 iulie 2018, ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic din Spania,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, pe 25 si 26 iulie, va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair, informeaza un comunicat de presa al MAE, transmis vineri AGERPRES.…

