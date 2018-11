Stiri pe aceeasi tema

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters, citata

- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis anularea vizelor britanice, in cazul in care acestea exista, ale suspectilor in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis…

- Gina Haspel, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA), a ajuns marti in Turcia, pentru discutii despre investigatia in cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet.

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Cavusoglu a…

- Un agent secret saudit si fost diplomat, Maher Abdulaziz Mutreb, a jucat un "rol central" in aparenta asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, afirma surse din cadrul comisiei de investigatie din Turcia citate de CNN.

- Un doctor suspectat ca a facut parte din grupul care l-a asasinat pe jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a urmat cursuri de medicina legala in Australia, a anuntat joi postul de televiziune australian ABC, relateaza dpa, informeaza Agerpres. Doctor Salah al-Tubaigy a fost identificat de autoritatile…

- ​Washington Post, cotidianul pentru care lucra jurnalistul saudit Jamal Khashoggi intenționeaza sa publice un nou editorial al acestuia, in care vorbeste despre importanța unei prese libere in Orientul Mijlociu, relateaza Associated Press.

- Autoritatile turce au cerut sa perchezitioneze consulatul saudit din Istanbul, la sase zile dupa disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce s-a deplasat la reprezentanta diplomatica, informeaza luni postul NTV, citat de AFP. Solicitarea a fost transmisa ambasadorului…