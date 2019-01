Stiri pe aceeasi tema

- Biroul National al Uniunii Salvati Romania, intrunit miercuri in sedinta festiva la Focsani, cu ocazia sarbatoririi a 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane, a adoptat o Declaratie de angajament pentru Romania, cu obiective precum sisteme de sanatate si educatie moderne, oameni noi in clasa…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de Agentia Meteorologica nipona, un vulcan a erupt pe Insula Kuchinoerabu, aflata in sud vestul prefecturii Kagoshima, fiind emisa…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, i-a transmis protestatarului Cristian Dide ca nu poate organiza o manifestare, joi seara, la Ateneul Roman, pentru ca acolo organizeaza Ministerul Afacerilor Externe un alt eveniment. Cu toate acestea, Cristian Dide anunța ca va protesta, joi, la Ateneu.„Domnul…

- 2018 a fost un an bun din punct de vedere financiar si cu multe realizari si proiecte aprobate in comuna doljeana Valea Stanciului. O prioritate pentru autoritatile locale au constituit-o investitiile in unitatile de invatamant. Astfel, s-a reușit modernizarea si ...

- Fiecare dintre noi apartine unei istorii care ii defineste trecutul, prezentul si chiar susceptibilitatea de a fi prin apartenenta la traditii. Obiceiurile si cutumele generatiilor noastre stau la baza formarii structurii noastre ca om in societate, dar si a familiei, ele fiind cele care ne consolideaza…

- Membrii trupei K1 au inițiat cu ocazia Centenarului Marii Uniri un spectacol extraordinar dedicat marelui eveniment. Li s-au alaturat artiști de renume, precum Paula Seling, Nicolae Furdui Iancu, Grupul Crai Nou, dupa cum vor povesti chiar ei. Acum, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, cu toții au lansat…

- Industria ospitalitatii: Hoteluri, Restaurante, Cafe, cunoscuta drept HoReCa, este probabil cel mai dinamic sector al serviciilor alimentare din lume in ziua de astazi. Cu toate acestea, lucrurile se schimba repede si in aceasta industrie. Ceea ce este astazi la moda, poate deveni foarte repede demodat…

- – Domnule primar Valeriu Lupu, ne apropiem de finalul anului 2018 si ne putem gandi la bilanturi. Ce a insemnat acest an pentru comuna Barcanesti, din punctul de vedere al edilului si al administratiei locale? – Anul 2018 reprezinta inceputul urcusului in punerea in aplicare a Strategiei privind dezvoltarea…