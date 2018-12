Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro, presedintele ales de extrema dreapta al Braziliei, a afirmat ca 'este insuportabil sa traiesti in unele zone din Franta' din cauza migrantilor si a reiterat ca intentioneaza sa retraga Brazilia din Pactul international al ONU privind migratia, informeaza miercuri AFP. 'Toata…

- Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas Maduro), a declarat viitorul presedinte de dreapta televiziunii braziliene Record. "Am avut discutii cu autoritati din alte tari, inclusiv despre Venezuela.…

- Vicepremierul Italiei Matteo Salvini, care este ministru de Interne și liderul formațiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, a salutat victoria președintelui ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, intr-un mesaj pe Twitter, spunand ca ”și in Brazilia, oamenii au trimis acasa stanga”, relateaza AP preluata…

- Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, care a fost ales duminica presedinte al Braziliei cu 55,15% din voturi, a lansat un apel la schimbarea destinului Braziliei in primul sau discurs, relateaza AFP.

- Candidatul stangii in alegerile prezidentiale din Brazilia, Fernando Haddad, a declarat ca va lupta pana la capat pentru a impiedica 'instalarea fascismului in Brazilia', cu cinci zile inaintea turului al doilea in care adversarul sau de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, este cotat ca mare favorit,…

