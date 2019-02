Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Venezuelei, Jorge Arreaza, s-a intalnit recent in doua randuri la New York cu reprezentantul special al SUA pentru Venezuela, Elliott Abrams, a declarat presedintele venezuelean Nicolas Maduro intr-un interviu acordat agentiei de presa AP, relateaza AFP. "Cu Elliott Abrams, noi…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat ca va discuta despre situatia din Venezuela cu secretarul de Stat american Mike Pompeo, scrie Reuters, informeaza News.ro.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.

- Liderul venezuelean Nicolas Maduro l-a acuzat pe președintele american Donald Trump ca a ordonat asasinarea sa, in timp ce Rusia a cerut medierea situației care adancește divizarea la nivel geopolitic, relateaza Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, le-a cerut sambata tuturor tarilor sa puna capat tranzactiilor lor financiare cu regimul venezuelean al lui Nicolas Maduro, oficialul american exprimandu-se in cadrul unei intalniri cu presa, pe marginea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite discuta, la New York, despre criza din Venezuela, o reuniune organizata la cererea Statelor Unite si pe care Rusia a incercat sa o impiedice, dar fara succes. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a chemat toate statele membre ONU sa fie de partea fortelor…

- Un semnal important a venit și din partea lui Vladimir Putin, care a discutat telefonic cu Maduro și caruia i-a transmis „susținerea” sa in fața unei „crize provocate din exterior”. 08:50: Liderul opoziției Juan Guaido a declarat ca ia in calcul aministia pentru președintele Nicolas Maduro in cazul…