Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a respins duminica ultimatumul lansat de câteva state europene de a convoca alegeri în termen de opt zile si a afirmat ca liderul opozitiei, Juan Guaido, a încalcat Constitutia tarii

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a respins duminica ultimatumul lansat de cateva state europene de a convoca alegeri in termen de opt zile si a afirmat ca liderul opozitiei, Juan Guaido, a incalcat Constitutia tarii autoproclamandu-se presedinte, transmit Reuters, dpa si AFP. 'Ar trebui…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido ”presedinte” al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in ”opt zile”, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido „presedinte“ al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in „opt zile“, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate al…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a spus vineri ca este pregatit sa îl întâlneasca pe șeful Parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat miercuri președinte interimar. Șeful Parlamentului venezuelean, a spus, în schimb, ca nu va accepta ”un fals dialog”,…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi inchiderea ambasadei si consulatelor acestei tari in SUA, dupa ce anterior a decis ruperea relatiilor diplomatice cu Washingtonul in urma deciziei presedintelui Donald Trump de a-l recunoaste pe opozantul Juan Guaido ca presedinte interimar al…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…