​Maduro: Rusia va livra 300 de tone de ajutor umanitar n Venezuela Rusia va livra 300 de tone de ajutor umanitar catre capitala venezueleana Caracas în cursul zilei de miercuri, susține Maduro, potrivit Sputnik.

Presa ruseasca de stat transmite ca Maduro a declarat luni în timpul unei întâlniri cu mai mulți cercetatori ca Venezuela primește ajutor umanitar în fiecare zi, în ciuda lucrurilor vehiculate în presa straina.

,,Joi, 300 de tone de ajutor umanitar rusesc va fi livrat legal la aeroportul internațional din Caracas&", a spus Maduro.

