- Guvernul Venezuelei a transmis vineri ca Statele Unite ar trebui sa distribuie ajutorul umanitar in Columbia unde este stocat, in timp ce opozitia a avertizat ca blocarea hranei si a medicamentelor necesare ar putea constitui infractiuni impotriva umanitatii, relateaza Reuters.

- Președintele interimar auto-proclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a cerut miercuri forțelor armate venezuelene sa permita intrarea ajutoarelor umanitare internaționale, care încep sa fie colectate la centrele de stocare, relateaza agentia spaniola EFE, potrivit Mediafax. "Înca…

- Militari venezueleni au blocat un pod la frontiera cu Columbia, in contextul in care se asteapta un ajutor umanitar international pentru a infrunta grava penurie de hrana si medicamente in Venezuela, a anuntat un deputat din cadrul opozitiei, Franklyn Duarte, relateaza AFP preluata de news.ro.Accesul…

- Suporterii opoziției din Venezuela vor ține sâmbata manifestații în toata țara pentru a-și arata sprijinul pentru auto-proclamatul președinte Juan Guaido și pentru a protesta contra liderului socialist Nicolas Maduro, transmite Reuters. Mobilizarea populara este menita sa mențina…

- Seful legislativului venezuelean Juan Guaido, care l-a sfidat pe presedintele Nicolas Maduro autoproclamandu-se 'presedinte interimar' al Venezuelei, a recunoscut ca intre opozitie si reprezentanti ai armatei si serviciilor de securitate au avut loc intalniri secrete si a dat asigurari ca majoritatea…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, marti, ca va face totul pentru apararea presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dupa ce, pe fondul speculatiilor privind o presupusa invazie militara prin Columbia, Casa Alba a reiterat ca presedintele Donald Trump mentine "toate optiunile".

- Moscova îndeamna toate țarile sa renunț la intenția de a interveni militar în Venezuela, a declarat joi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax. "Exista semne din partea unor capitale ca intervenția militara nu este exclusa.…