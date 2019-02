Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat sambata ca este de acord cu organizarea de alegeri legislative anticipate in acest an. Alegerile au fost cerute de Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri. Președintele a declarat, sambata in Caracas, in fața unei mulțimi de simpatizanți ca ”Sunt…

- Franța îl va recunoaște pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept președinte interimar daca Nicolas Maduro nu anunța pâna duminica seara organizarea unor alegeri prezidențiale, a declarat ministrul francez pentru afaceri europene, transmite Reuters.”Daca, pâna…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a propus sambata alegerile legislative anticipate, in conditiile in care Juan Guaido, seful Adunarii Nationale de la Caracas, s-a autoproclamat presedinte interimar, fiind sustinut de protestatarii antiguvernamentali.

- Nicolas Maduro s-a declarat, sambata, favorabil convocarii alegerilor legislative anticipate in cursul acestui an, alegeri care, daca s-ar desfasura la termen, ar avea loc anul viitor, transmite AFP. Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri, cere „alegeri legislative anticipate in acest…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, s-a declarat sambata favorabil convocarii alegerilor legislative anticipate in cursul acestui an, alegeri care daca s-ar desfasura la termen ar avea loc anul viitor, transmite AFP. Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri, cere ''alegeri…

- SUA au transmis un mesaj de avertisment la adresa regimului Maduro. Avertismentul precizeaza ca „orice violenta si intimidare” impotriva opozitiei la regimul lui Nicolas Maduro in Venezuela si a personalului diplomatic american va antrena un „raspuns semnificativ”, transmite AFP citata de Agerpres.…

- Juan Guaido, liderul opozitiei si al Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat miercuri dupa-amiaza presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat duminica parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, ca uzurpeaza 'suveranitatea populara', la o zi dupa ce acesta a declarat 'ilegitim' noul sau mandat prezidential, informeaza luni AFP. 'Este o Adunare Nationala total inutila (...), care incearca…