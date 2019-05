Dupa ce secretarul de stat american a spus ca Maduro a fost pe punctul de a pleca in Cuba fiind convins de Rusia sa ramana si dupa violentele intre protestatari si fortele de ordine, in urma carora zeci de persoane au fost ranite, Maduro a anuntat ca lovitura de stat a esuat, Guaido pierzand sustinerea trupelor armate pe care o proclamase. In acelasi timp, presedintele Venezuelei dezminte faptul ca ar fi intentionat sa paraseasca Venezuela.