Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, a declarat marti pentru CNN ca Washingtonul are informatii ca presedintele Nicolas Maduro se pregatea sa paraseasca Venezuela "în aceasta dimineața", dar a fost oprit de catre ruși, potrivit Mediafax."Am urmarit pe parcursul zilei,…

- Rusia se transforma in casa de comert pentru petrolul venezuelean. America vrea sa blocheze accesul regimului Maduro la bani, iar Rusia, care are un interes masiv sa conserve puterea acolo, ofera ajutor, prin Rosneft potrivit digi24.ro Au crescut semnificativ vanzarile de petrol din…

- Intr-o emisiune tarzie in noapte, Maduro a susținut ca ultima lovitura asupra unei stații de distribuție a energiei electrice a fost provocata de un atac al unui lunetist asupra unei parți esențiale a infrastructurii energetice a Venezuelei. Lovitura a fost efectuata de mercenari "cu ținta precisa".…

- Rusia a confirmat trimiterea de efective militare in Venezuela, argumentand ca este o decizie luata in conformitate cu legislatia acestei tari si denuntand incercarea Statelor Unite de a efectua o lovitura de stat."Continuand retorica agresiva impotriva Venezuelei si incercand in mod deschis…

- Statele Unite ale Americii se pregatesc sa invadeze Venezuela cu trupe desfasurate in tara vecina, Columbia, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Nikolai Patrusev, intr-un interviu publicat marti, relateaza dpa.Rusia, care a acordat Venezuelei miliarde de dolari…

- Rusia va livra 300 de tone de ajutor umanitar catre capitala venezueleana Caracas în cursul zilei de miercuri, susține Maduro, potrivit Sputnik. Presa ruseasca de stat transmite ca Maduro a declarat luni în timpul unei întâlniri cu mai mulți cercetatori…

- Creditorul rus Gazprombank a decis sa inghețe conturile companiei petroliere de stat venezuelene PDVSA, informeaza, duminica, site-ului agenției de știri Reuters preluat de mediafax.In plus, banca ruseasca a intrerupt tranzacțiile cu PDVSA pentru a reduce riscul ca banca sa se intre sub sancțiunile…

- UE incearca sa-și impuna propriul format de mediere internaționala a crizei din Venezuela in timp ce il recunoaște pe oponentul lui Maduro in calitate de președinte interimar. Rusia susține inițiativa unui dialog național intre toate forțele politice din Venezuela.