Stiri pe aceeasi tema

- ''Am reusit sa probam'' ca Figuera ''a fost recrutat de catre CIA in urma cu peste un an si ca era un tradator, o cartita infiltrata'' la varful Sebin, serviciile de informatii venezuelene, a declarat Maduro vineri intr-o alocutiune televizata. Potrivit lui Maduro, impotriva caruia Guaido…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a afirmat ca fostul sef al serviciilor secrete venezuelene Christopher Figuera, care a fugit in SUA, era ''o cartita a CIA'' ce ''a coordonat'' revolta esuata la care a facut apel opozantul Juan Guaido pe 30 aprilie, relateaza sambata AFP si Reuters, potrivit…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters. Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor…

- Fortele armate au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa pe fondul unor demonstratii ale cei care sustin guvernul socialist al presedintelui Nicolas Maduro si ale sustinatorilor liderului opozitiei si presedintelui autoproclamat Juan Guaido. Guaido a cerut ca angajatii in sectorul public…

- Ca urmare a ciocnirilor dintre susținatorii opoziției și forțele pro-guvernamentale, desfașurate miercuri in capitala Venezuelei, o femeie a fost impușcata, iar zeci de persoane au fost ranite. Forțele armate au reacționat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa. Liderul opoziției, Juan Guaido, a cerut…

- Ca urmare a ciocnirilor dintre susținatorii opoziției și forțele pro-guvernamentale, desfașurate miercuri in capitala Venezuelei, o femeie a fost impușcata, iar zeci de persoane au fost ranite. Forțele armate au reacționat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa. Liderul opoziției, Juan Guaido, a cerut…

- Fostul ambasador al Poloniei în Republica Moldova între anii 2010-2012, dar și în România, între 1993 și 1999 a acordat un interviu postului de radio Europa Libera din Chișinau, unde au discutat despre UE, Brexit corupție și despre distanța dintre Republica Moldova…

- Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, va efectua vineri o vizita la Moscova unde va avea o serie de discuții cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat agenția de știri RIA, ultima dintr-o serie de vizite efectuate de oficiali venezueleni în Rusia, relateaza Reuters, potrivit…