Maduro dubleaza salariul minim in Venezuela: Echivalentul a aproape 8 dolari

Maduro dubleaza salariul minim in Venezuela: Echivalentul a…

Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a dispus majorarea cu peste 100% a salariului minim in tara, aducandu-l la echivalentul a aproape 8 dolari pe luna, intr-un context de hiperinflatie si de puternica devalorizare a monedei nationale, bolivar.



Salariul de baza a fost majorat de la 18.000 bolivari (3,46 dolari la cursul oficial) la 40.000 bolivari (7,69 dolari), potrivit decretului publicat vineri in monitorul oficial. Cresterea, a doua din acest an, se aplica cu efect retroactiv de pe 16 aprilie, transmite sambata AFP.



Totodata, a fost reluata distribuirea de bonuri alimentare…