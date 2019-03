Maduro: "Atacul a fost dat de un lunetist. Trump este implicat" Intr-o emisiune tarzie in noapte, Maduro a susținut ca ultima lovitura asupra unei stații de distribuție a energiei electrice a fost provocata de un atac al unui lunetist asupra unei parți esențiale a infrastructurii energetice a Venezuelei. Lovitura a fost efectuata de mercenari "cu ținta precisa". "Ei știau ce au atacat... Numai imperiul nord-american are suficienta ura, suficienta rautate in creier, destula perversitate - are o minte suficient de diabolica - sa ordone un astfel de atac", a spus Maduro, susținand presupusa pușca cu raza lunga de acțiune a provocat un incendiu devastator. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenti secreti venezueleni l-au retinut pe Roberto Marrero, seful de cabinet al liderului opozitiei de la Caracas, Juan Guaido, au anuntat joi doi parlamentari din Venezuela, citati Reuters, potrivit Agerpres. "Astazi, Roberto Marrero a fost rapit de SEBIN", a declarat parlamentarul Sergio…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca zilele președintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt numarate, dupa confruntarile violente a armatei guvernului cu cetațenii care încercau sa ajunga la ajutoarele umanitare, relateaza BBC. ”Este dificil sa spun data exacta. Sunt încrezator…

- Presedintele american Donald Trump i-a pus in garda, dur, pe conducatorii militari ai Venezuelei, apreciind ca se indrepta catre o ”pierdere” daca refuza sa se alature opozantului si presedintelui autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP.”Ochii intregi lumi sunt atintiti asupra voastra astazi”,…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in discursul despre starea natiunii si despre situatia din Venezuela, declarand ca Statele Unite au recunoscut oficial guvernul legitim venezuelean și pe noul sau președinte interimar, Juan Guaido, si a condamnat brutalitatea regimului Maduro, scrie Mediafax."Acum…

- Donald Trump a reafirmat ca recursul la armata americana în cazul crizei din Venezuela este "o opțiune" avuta în vedere în fața crizei politice care afecteaza țara latino-americana, scrie AFP.Întrebat, într-un interviu cu televiziunea americana CBS difuzat…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido ”presedinte” al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in ”opt zile”, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate…

- Un semnal important a venit și din partea lui Vladimir Putin, care a discutat telefonic cu Maduro și caruia i-a transmis „susținerea” sa in fața unei „crize provocate din exterior”. 08:50: Liderul opoziției Juan Guaido a declarat ca ia in calcul aministia pentru președintele Nicolas Maduro in cazul…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari, informeaza…