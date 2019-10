Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat ca țara sa organizeaza exerciții militare de-a lungul graniței cu Columbia, iar aceasta decizie produce ingrijorari la Washington cu privire la o posibila creștere a tensiunilor dintre cele doua state, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Mega-bomba…

- "Aceasta lege, daca va fi aprobata si aplicata, va reduce si mai mult spatiul democratic", a declarat Bachelet in fata Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, la Geneva.In 14 august, presedintele Adunarii Constituante si numarul 2 al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, a amenintat,…

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat marți ca a autorizat o serie de contacte cu Administrația președintelui american Donald Trump in ultimele luni, in incercarea de a repara relațiile dintre Caracas și Washington, conform Reuters, scrie Mediafax.„Pot confirma ca am avut contact…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat sambata ca este "gata sa ajunga la acorduri" cu opozitia, la trei zile dupa ce a suspendat negocierile cu aceasta, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Cred in dialogul politic, social, economic pentru ca eu cred in cuvant", a afirmat Maduro intr-un…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat sambata ca este "gata sa ajunga la acorduri" cu opozitia, la trei zile dupa ce a suspendat negocierile cu aceasta, transmite AFP. "Cred in dialogul politic, social, economic pentru ca eu cred in cuvant", a afirmat Maduro intr-un discurs pronuntat la…

- 'Toate proprietatile si interesele guvernului Venezuelei din SUA sunt blocate si nu pot fi transferate, platite, exportate, retrase sau utilizate in alt mod', se mentioneaza in ordinul executiv. 'Am determinat ca este necesar sa blocam proprietatile guvernului Venezuelei din cauza continuarii…

- Curtea Suprema a Venezuelei a anulat vineri decizia Parlamentului, condus de opoziție, de revenire a țarii în Tratatul Interamerican de Asistența Reciproca (TIAR), acord care ar fi oferit cadrul legal pentru o eventuala intervenție militara în țara sud-americana, informeaza France 24 citat…

- Edgar Zambrano 'face greva foamei de noua zile pentru drepturile tuturor venezuelenilor, pentru camarazii sai rapiti impreuna cu el si pentru toti prizonierii politici', a declarat pe contul sau de Twitter Juan Guaido, recunoscut ca presedinte interimar al Venezuelei de 50 de tari din lume. …