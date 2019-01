Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebejia, a acuzat sambata ''Statele Unite si pe aliatii lor ca vor sa-l inlature de la putere pe presedintele Venezuelei'', refuzandu-i Consiliului de Securitate al ONU dreptul de a discuta despre situatia din tara latinoamericana, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, le-a cerut sambata tuturor tarilor sa puna capat tranzactiilor lor financiare cu regimul venezuelean al lui Nicolas Maduro, oficialul american exprimandu-se in cadrul unei intalniri cu presa, pe marginea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido ”presedinte” al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in ”opt zile”, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, le-a cerut sambata tuturor tarilor sa puna capat tranzactiilor lor financiare cu regimul venezuelean al lui Nicolas Maduro, oficialul american exprimandu-se in cadrul unei intalniri cu presa, pe marginea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido „presedinte“ al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in „opt zile“, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate al…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va cere sambata Consiliului de Securitate al ONU sa il recunoasca pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat vineri Departamentul de Stat de la Washington, printr-un comunicat preluat de Reuters. Statele Unite au cerut…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va cere sambata Consiliului de Securitate al ONU sa il recunoasca pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat vineri Departamentul de Stat de la Washington, printr-un comunicat preluat de Reuters. Statele Unite…

- Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas Maduro), a declarat viitorul presedinte de dreapta televiziunii braziliene Record. "Am avut discutii cu autoritati din alte tari, inclusiv despre Venezuela.…