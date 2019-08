Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini a anuntat ca va autoriza debarcarea minorilor aflați pe nava ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, ancorata in largul insulei Lampedusa. Intr-o scrisoare...

- Comandantul navei organizației neguvernamentale spaniole Proactiva Open Arms, ancorata la cateva sute de metri de portul din Lampedusa, a descris vineri o situație «exploziva» in randul migranților, carora le-a fost interzisa debarcarea. Dupa evacuarea, in noaptea de joi spre vineri, a unui grup de…

- Capitanul navei ONG-ului spaniol "Proactiva Open Arms" a depus luni o cerere de azil la ambasada Spaniei in Malta pentru 31 de minori africani salvati la inceputul lui august in Mediterana, potrivit unei adrese oficiale consultate de AFP, potrivit Agerpres."Ii cer ambasadei Spaniei in Malta…

- Capitanul navei ONG-ului spaniol "Proactiva Open Arms" a depus luni o cerere de azil la ambasada Spaniei in Malta pentru 31 de minori africani salvati la inceputul lui august in Mediterana, potrivit unei adrese oficiale consultate de AFP. "Ii cer ambasadei Spaniei in Malta (...) sa transmita guvernului…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația de la FCSB și a dezvaluit ca vrea sa aduca doi preparatori fizici straini, in locul lui Marian Lupu, care a fost demis. „Noi avem 10 jucatori accidentați. Cei mai mulți dintre ei sunt jucatori de baza. E greu fara acești jucatori, dar se va rezolva…

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini si-a mentinut pozitia ostila primirii de nave cu migranti dupa o reuniune de urgenta a unor ministri de interne din state membre UE, desfasurata miercuri seara la Helsinki si consacrata stabilirii unui "mecanism de solidaritate" in cazul crizei migrantilor…

- Amenințarile Guvernului italian au facut ca nava de salvare germana "Alan Kurdi“, cu 65 de migranți la bord, sa își schimbe cursul catre Malta, unde a ajuns duminica dupa-amiaza. Însa nici Malta, potrivit ultimelor informații, nu este dispusa sa-i preia pe refugiați. Nava se aflase…

- Un grup de 41 de migranti salvati de nava Alex au debarcat in portul italian Lampedusa, la o zi dupa ce capitanul navei a ignorat decizia guvernului italian de a interzice accesul navelor cu migranti in porturile italiene, relateaza BBC potrivit news.ro.In ciuda avertizarilor, nava Alex a ajuns…