- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido „presedinte“ al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in „opt zile“, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate al…

- Germania, Franta si Spania au anuntat sambata dupa-amiaza ca ar putea sa il recunoasca pe Juan Guaido drept presedinte interimar al Venezuelei in cazul in care Administratia Nicolas Maduro nu va convoca in urmatoarele opt zile alegeri prezidentiale anticipate, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Trezoreria Statelor Unite a anunțat vineri ca lucreaza la înasprirea masurilor financiare asupra lui Nicolas Maduro, în sprijinirea eforturilor de a transfera controlul activelor guvernului catre liderul opoziției, Juan Guaido, relateaza Reuters. Declarația Departamentului de Trezorerie…

- Rusia a trimis sute de agenti ai unor firme de securitate private pentru a-i asigura protectia presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, contestat de Statele Unite in contextul crizei politice grave, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters.Agenti paramilitari care efectueaza misiuni…

- Uniunea Europeana pregateste o noua 'declaratie comuna' in care indeamna la convocarea rapida de alegeri in Venezuela, intrucat in absenta unui nou scrutin mai multe state membre ale blocului comunitar pledeaza pentru recunoasterea opozantului Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas…

- Ministrul spaniol de externe Josep Borrell a declarat vineri ca daca presedintele venezuelean Nicolas Maduro nu convoaca in scurt timp alegeri libere, atunci liderul opozitiei, Juan Guaido, trebuie sa fie recunoscut ca presedinte intermar, pentru a organiza alegerile, informeaza Reuters si AFP. Guaido…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a transmis marti un mesaj video de sprijin pentru venezueleni, pentru a-i incuraja pe cei care protesteaza impotriva presedintelui Nicolas Maduro si pentru a evidentia sustinerea americana pentru liderul de opozitie Juan Guaido, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.Intr-un…