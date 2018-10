Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul catalan a votat marti respingerea unei decizii a Curtii Supreme spaniole care i-a suspendat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont si alti cinci politicieni pro-independenta din functiile lor, marcand o noua distantare fata de Madrid, relateaza Reuters. Legislativul catalan si-a exprimat…

- Violente in Catalonia, la un an de la referendumul ilegal organizat pentru obtinerea independentei fata de Spania. Scutierii au intervenit in forta pentru a calma situatia la Barcelona. Manifestatii au fost si in alte orase din regiune.

- Manifestanti ce sustin independenta Cataloniei au blocat sosele, cai ferate si strazi din regiunea autonoma din nord-estul Spaniei, la exact un an dupa un referendum controversat pentru independenta, informeaza agentia The Associated Press, citand presa locala.

- Politia din Catalonia s-a confruntat sambata cu separatistii catalani in centrul Barcelonei, in timp ce tensiunile cresc inainte de aniversarea unui an de la referendumul ilegal al regiunii spaniole privind secesiunea, care s-a incheiat cu interventia fortelor de securitate, relateaza AP.

- Un milion de oameni au cerut marți la Barcelona independența Cataloniei și eliberarea separatiștilor aflați in arest. Diada, Ziua Provinciei, a fost marcata și anul acesta de mesajele pentru separarea de Spania.

- Liderul catalan Quim Torra a relansat marti campania pentru obtinerea independentei fata de Spania, relateaza Reuters. Premierul provinciei spaniole Catalonia a cerut guvernului de la Madrid sa accepte un referendum privind secesiunea si totodata a respins ideea unui vot care sa poata asigura doar o…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, se declara in favoarea organizarii unui referendum in Catalonia privind statul regiunii autonome, dar a subliniat ca votul nu ar fi unul privind independența, lucru care ar fi neconstituțional, informeaza site-ul cotidianului El Pais, citat de Mediafax.

- Fostul lider separatist al regiunii spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a revenit sambata in Belgia si a promis sa continue "sa apere cauza dreapta a poporului catalan", relateaza AFP. "Nu este capatul calatoriei. Voi calatori pana in ultimul colt al continentului nostru pentru a apara cauza dreapta…