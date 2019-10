Madridul denunţă "violenţa generalizată" în manifestaţiile din Catalonia Guvernul spaniol a denuntat "violenta generalizata" din mai multe manifestatii care au avut loc marti seara in Catalonia, in special la Barcelona, pentru a protesta fata de condamnarea unor lideri separatisti catalani, relateaza AFP.



"O minoritate doreste sa impuna violenta pe strazile oraselor catalane, mai ales la Barcelona, Tarragona, Girona si Lerida. Violenta din aceasta seara a fost generalizata in toate manifestatiile", a scris guvernul socialistului Pedro Sanchez.



In metropola catalana, politia a infruntat sute de manifestanti, cu masti pe figura, care au lansat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anuntarea pedepselor, cuprinse intre noua si 13 ani de inchisoare, adunari spontane au avut loc in metropola catalana, dupa care activisti s-au dus, la apelul miscarii anonime intitulate ”Tsunami democratic”, la aeroport pentru a-l bloca. Politia a intervenit in mai multe randuri impotriva unor…

- Mii de separatisti catalani furiosi au iesit in strada si au incercat sa blocheze aeroportul de la Barcelona, dupa condamnarea a noua dintre liderii lor, luni, la pedepse cu inchisoarea, gasiti vinovati de tentativa de secesiune din Catalonia din 2017, relateaza AFP.

- Cel puțin 78 de persoane au fost ranite luni in violențele izbucnite pe strazile din Barcelona, scrie El Pais, citat de Mediafax. Protestatarii au aruncat cu obiecte in forțele de ordine. Doua persoane au fost reținute. Sunt probleme mari și pe aeroportul El Prat, unde peste o suta de curse…

- «Divorțul» intre Regatul Unit și Uniunea Europeana are consecințe surprinzatoare. Corespondentul la Madrid al publicației «Le Point» informeaza ca din ce in ce mai mulți cetațeni britanici aleg sa se instaleze in Spania. In 2016, cand 52% dintre alegatorii britanici au decis sa se separe de Uniunea…

- Sute de mii de oameni s-au adunat miercuri in centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestație dedicata Zilei naționale a Cataloniei, cerand totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu:…

- Sanchez, care este premier in exercitiu dupa alegerile din aprilie, avea nevoie de o majoritate absoluta de 176 de locuri din cele 350 ale parlamentului, dar nu a reusit sa le obtina. Premierul socialist nu a obtinut decat 124 de voturi pentru a fi reconfirmat din primul tur. Inainte de…

- Numarul unu al formatiunii spaniole Podemos (stanga radicala) a acceptat vineri sa nu faca parte din viitorul guvern condus de Pedro Sanchez, ceea ce ar putea deschide calea reinvestirii in functie a liderului socialist, noteaza AFP. Pedro Sanchez a afirmat joi ca nu doreste ca Pablo Iglesias sa fie…

- Liderul Partidului spaniol Podemos (stanga radicala) Pablo Iglesias a acceptat vineri sa nu faca parte din viitorul Guvern al lui Pedro Sanchez, ceea ce i-ar putea deschide calea liderului socialist catre un nou mandat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pedro Sanchez a suliniat joi ca nu-l vrea…