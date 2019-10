Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a denuntat "violenta generalizata" din mai multe manifestatii care au avut loc marti seara in Catalonia, in special la Barcelona, pentru a protesta fata de condamnarea unor lideri separatisti catalani, relateaza AFP. "O minoritate doreste sa impuna violenta pe strazile…

- Cel puțin 78 de persoane au fost ranite luni in violențele izbucnite pe strazile din Barcelona, scrie El Pais, citat de Mediafax. Protestatarii au aruncat cu obiecte in forțele de ordine. Doua persoane au fost reținute. Sunt probleme mari și pe aeroportul El Prat, unde peste o suta de curse…

- Un numar mare de persoane au ieșit pe strazile Barcelonei, luni, pentru a protesta fața de condamnarea mai multor lideri separatiști catalani la noua pana la 13 ani in inchisoare pentru rolul pe care l-au avut in tentativa de proclamare a independentei regiunii Catalonia in 2017, anunța MEDIAFAX.Citește…

- ​Formula 1 va avea în sezonul 2020 mai multe curse, 22 în total, dar mai putine zile de teste, numarul acestora fiind redus în iarna de la opt la sase, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Formula 1 a anuntat vineri ca anul viitor cele doua sesiune de teste, de câte trei…

- In urma altercatiilor, aproximativ 30 de politisti au fost raniti, in timp ce 11 manifestanti care au lansat dispozitive artizanale explozive luminoase si au incendiat un portret al suveranului Felipe VI-lea au fost arestate. Fortele de securitate au intervenit vinerea trecuta in protestele…

- Rude ale celor ucisi au depus garoafe albe pe mozaicul colorat al strazii, opera pictorului catalan Joan Miro. Ceremonia s-a desfasurat in tacere, iar un violoncelist a interpretat 'El cant dels ocells' (Cantecul pasarilor), un cantec de leagan catalan traditional. La 17 august 2017,…

- Pedro Sanchez a afirmat joi ca nu doreste ca Pablo Iglesias sa fie membru al executivului sau din cauza divergentelor profunde dintre ei, in special legate de Catalonia a carei tentativa de secesiune in 2017 a provocat una din cele mai grave crize politice ale tarii."Spania are nevoie de…

- Liderul Partidului spaniol Podemos (stanga radicala) Pablo Iglesias a acceptat vineri sa nu faca parte din viitorul Guvern al lui Pedro Sanchez, ceea ce i-ar putea deschide calea liderului socialist catre un nou mandat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pedro Sanchez a suliniat joi ca nu-l vrea…