- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, l-a invitat duminica pe presedintele american Donald Trump, care a comentat printr-o serie de tweet-uri critice situatia legata de miscarea "vestelor galbene" in Franta, sa nu se amestece in politica interna franceza, informeaza AFP. "Ii spun lui Donald…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, duminica la Bruxelles, ca va merge in Franța și va vedea "first hand", la prima mana, protestele de acolo, intrebat daca se așteapta la o reacție la nivel european cu privire la violențele de la Paris, așa cum a fost in cazul Romaniei, scrie Mediafax."Nu,…

- Spania solicita un angajament 'scris' al Londrei cu privire la Gibraltar inaintea summitului extraordinar din 25 noiembrie pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, a anuntat…

- ''Acesta este acordul potrivit pentru Regatul Unit. El respecta rezultatul referendumului (din 2016). Poporul britanic vrea ca acest aspect sa fie stabilit si doreste un acord bun care ne pune pe traiectoria unui viitor mai luminos'', a spus Theresa May intr-o declaratie rostita in fata biroului…

- Spania nu va sustine proiectul de acord intre Uniunea Europeana si Londra privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar daca nu se va specifica in mod clar ca Madridul va putea negocia viitorul teritoriului Gibraltar in mod direct cu Londra, a declarat luni ministrul de externe…

- "Am raspuns la toate cele 18 puncte pe care le-a ridicat domnul prim-vicepreședinte Frans Timmermans. Maine vor pleca catre Bruxelles și vom avea o discuție cu dumnealui dupa ce va vedea raspunsul detaliat pe fiecare obiectiv in parte", a spus Viorica Dancila. Prim-vicepresedintele CE, Frans…

- In condițiile in care Comisia Europeana pune sub semnul intrebarii eforturile a 5 guverne europene, in special Italia, de a-și balansa conturile publice, liderii statelor din Zona euro au convenit joi sa accelereze demersurile de finalizare a Uniunii monetare. Intr-o scrisoare adresata guvernului condus…

- Luni, în Catalonia au avut loc proteste în masa în legatura cu prima aniversare a referendumului nelegal privind independența regiunii. Seara în Barcelona radicalii au rupt cordoanele de polițiști lânga cladirea parlamentului regional. În afara de aceasta,…