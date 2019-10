Madrid. Sute de oi au luat cu asalt orașul cu ocazia unui festival anual Traficul în Madrid a fost &"grav afectat&" de peste doua mii de oi care au trecut prin centrul orașului. Totul s-a întâmplat cu ocazia unui festival anual dedicat transhumanței, scrie BBC.



Traficul din Madrid a fost &"paralizat&" ca urmare a Festivalului Transhumanței, un festival de tradiție pentru capitala spaniola. Madridul se afla pe ruta oierilor care își muta animale datorita apropierii anotimpului rece. Aceasta ruta este una veche de mii de ani, iar festivalul este promovat de autoritațile ce se ocupa cu turismul din zona.



Festivalul se desfașoara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni ai strazii din Galati au fost sanctionati contraventional de politisti, dupa ce s-au batut cu ciomege intr-o zona centrala din oras, imaginile cu conflictul dintre ei fiind postate pe un site de socializares, scrie Agerpres. "Ca urmare a imaginilor aparute in mediul online, politistii…

- Primarul Nicolae Robu a anunțat ca lucrarile care au blocat centrul Timișoarei. inspre pasajul Michelangelo, vor fi finalizate pana la sfarșitul acestei saptamani. ” Este o certitudine – inainte de luni dimineața vom deschide traficul”, a susținut Robu. Acesta nu exclude ca traficul sa fie deschis…

- Potrivit societatii publice de utilitati Apa Canal SA, oprirea furnizarii apei potabile este cauzata de o serie de lucrari la reteaua publica. Mai exact, va fi pus in functiune un tronson din noua conducta magistrala de pe strada Domneasca.

- Ca urmare a lucrarilor de asfaltare din zona Piața I.C.Bratianu (Punctele Cardinale) – Str. Martin Luther – Str. Hector, in perioada 21–26 august, mijloacele de transport in comun aferente liniilor 11, 17, M11, E2, 40, 46, M35, M41, M42, M44, E4, E4b vor circula deviat. Din 21.08 pana in 23.08, circulația…

- Traficul rutier a fost inchis, marți dimineața, pe o strada intens circulata din centrul orașului Alba Iulia. Pana miercuri, se fac lucrari la carosabil. Potrivit reprezentanților Primariei, este vorba despre strada Octavian Goga, tronsonul dintre intersecția cu strada Mihai Viteazul și cea cu strada…

- Autoritatile orasului Moscova au aprobat un miting pentru 100.000 de persoane in centrul orasului, dar au interzis un mars al protestatarilor in afara zonei desemnate, potrivit miercuri mass-media de stat ruse.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Bacau, pe DN 2 Adjud ndash; Bacau, in localitatea Faraoni, a avut loc un accident in care au fost implicate trei autoturisme.Traficul este blocat. Se estimeaza ca in aproximativ 45 de minute traficul sa fie reluat.…

- Doua fete au fost ucise cu bestialitate. Autoritațile nu au intervenit prompt. Mai mulți clujeni au vrut sa le aduca un omagiu. „Pentru ce au pațit acești copii nu exista cuvinte. Și pentru prostia și incompetența autoritaților cu atât mai puțin. Nu ne permitem sa ne oprim pâna…