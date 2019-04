Stiri pe aceeasi tema

- Provocarile pentru cercetarea si inovarea in agricultura si bioeconomie in Europa Centrala si de Est, precum si deficientele in ceea ce priveste punerea in aplicare a inovatiilor in agricultura durabila au fost printre temele principale dezbatute in cadrul Conferintei la nivel inalt privind privind…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza vineri, la Bucuresti, conferinta la nivel înalt privind cercetarea agricola, inovarea si bioeconomia, desfasurata în contextul Presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al MADR citat…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza vineri, la Bucuresti, conferinta la nivel inalt privind cercetarea agricola, inovarea si bioeconomia, desfasurata in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul de resort, Petre Daea, va deschide lucrarile…

- Conferința la nivel inalt privind cercetarea agricola – baza de dezvoltare a agriculturii europene, zonelor rurale și a bioeconomiei In data de de 5 aprilie 2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va organiza la Palatul Parlamentului conferința la nivel inalt privind cercetarea agricola,…

- Astazi, la Palatul Parlamentului, a avut loc ”Intalnirea informala a directorilor pentru dezvoltare rurala din Statele Membre UE”, eveniment organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale in contextul Președinției Romaniei a Consiliului Uniunii Europene. Reuniunea este dedicata dezbaterii…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza, miercuri si joi, la Bucuresti, intalnirea informala a directorilor pentru dezvoltare rurala din statele membre ale Uniunii Europene, reuniune organizata in contextul Presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit unui…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale organizeaza, in perioada 27-29 martie 2019, la București, ”Intalnirea informala a directorilor pentru dezvoltare rurala din Statele Membre UE”. Reuniunea organizata in contextul Președinției Romaniei a Consiliului Uniunii Europene este dedicata dezbaterii…

- Reinnoirea generațiilor in agricultura, o tema prioritara in contextul negocierilor Politicii Agricole Comune (PAC) post 2020 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale organizeaza, in perioada 27-29 martie 2019, la București, ”Intalnirea informala a directorilor pentru dezvoltare rurala din Statele…