Valoarea sprijinului financiar acordat crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii se va dubla in acest an, pana la maximum 2 lei/kg, resursele financiare alocate din bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) fiind de 30 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, institutia. "In sedinta Guvernului din 24 iulie 2019 a fost aprobata o Hotarare care modifica si completeaza HG nr.500/ 2017 privind aprobarea schemei' Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii'. Prin prezentul act normativ se reglementeaza…