- Aflat la Varșovia pentru a discuta detaliile privind constituirea unei Alianțe a mediilor de afaceri din țarile Est Europene, care sa le permita sa aiba o voce unitara in raport cu Uniunea Europeana, in primul rand, președintele Uniunii Naționale a Patronatului Roman (UNPR), Ioan Lucian, a avut o…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Este vorba despre un transplant pulmonar, care nu a venit, iar pacientul care avea, totusi, un licar de speranta, a murit. "Ionut a asteptat un transplant pulmonar. Nu il mai asteapta... Ionut a murit. A fost unul dintre cei 4 romani care au pierdut lupta anul trecut, nemaiavand sansa de…

- Polonia se afla in discutii cu Ungaria sa creeze o banca de dezvoltare care sa tinteasca investitiile in infrastructrua in regiune si planuieste sa implice in proiet si Slovacia si Cehia, potrivit unui anunt al premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki. Morawiecki s-a intalnit cu omologul sau ungar Viktor…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- La sfarșitul lunii martie, la Budapesta, va avea loc un nou eveniment de eSport dedicat mai multor jocuri, cu un fond de premii total de un milion de dolari, dar care va fi rezervat exclusiv echipelor din Republica Ceha, Ungaria, Slovacia și Polonia – de aici și denumirea de V4. Mai…

- Mateusz Morawiecki și Viktor Orban Polonia discuta cu Ungaria posibilitatea inființarii unei banci care sa investeasca in proiecte de infrastructura din Europa Centrala și dorește sa implice și Slovacia și Cehia in acest proiect, a anunțat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters.…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…

- Romania este cea mai mare piata a grupului care activeaza in opt alte state in Europa Centrala si de Est, printre care Bulgaria, Ungaria, Polonia. Compania Walmark, subsidiara grupului ceh cu acelasi nume, prezenta pe piata locala de su­plimente alimentare de 20 de ani, asteapta afaceri…

- Publicatia aminteste insa ca "acele tari UE care sunt acuzate de subminarea principiilor democratice ori de inactiune in privinta luptei anticoruptie si garantarii independentei judiciare provin din est. Printre ele se numara Ungaria, Bulgaria si Romania, pe langa Polonia." Financial Times citat de…

- Aproximativ 30 de milioane de euro au fost atrasi, in ultimele doua saptamani, de catre Erste Private Banking (EPB), castigatoarea titlului de "Best Private Bank" in Europa Centrala si de Est, in 2017. Activele gestionate de Erste Private Banking au depasit, in prezent, pragul de 1 miliard…

- Alianta isi propune, printre altele, reprezentarea in mod unitar a intereselor mediilor de afaceri din cele patru tari in raport cu institutiile de la Bruxelles, a informat, miercuri, Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR). Potrivit unui comunicat al UNPR, sediul celei mai mari confederatii…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in șase țari din Europa Centrala și de Est (ECE). Clasamentul se menține neschimbat fața…

- Tarile din Grupul de la Visegrad (V4) - Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - sprijina extinderea Uniunii Europene catre statele din Balcanii de Vest si eforturile pentru consolidarea politicii externe si de securitate comune a blocului comunitar, a afirmat joi presedintele comisiei parlamentare…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 12 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 884 posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Visegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croatia, Grecia, Romania, Slovenia si Serbia, context in care a aratat ca, pentru tara…

- Majoritatea cetațenilor central și est-europeni se opun politicii Uniunii Europene in domeniul migrației și tot mai multe persoane din regiune sprijina poziția Ungariei care este impotriva acestei politici, releva un sondaj de opinie realizat recent de institutul Nezopont, citat miercuri de MTI.…

- Asiguratorul austriac Vienna Insurance Group (VIG), a obtinut in primele noua luni ale anului un profit de 8,9 milioane euro pe plan local, in crestere cu 39% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce primele brute subscrise au scazut cu 4,7%, la 373 mil. euro, potrivit raportului privind…

- Rata mortalitații materne in Romania este de peste doua ori mai mare fața de media UE, de trei ori mai mare decat in Slovacia, Slovenia și Bulgaria și de aproape zece ori mai mare decat in Austria și Polonia, potrivit ...

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 28 noiembrie, prin reteaua EURES. Sunt 1.806 posturi disponibile in Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha,…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…

- Sectorul companiilor din Romania este slab dezvoltat raportat la dimensiunile pieței autohtone și comparativ cu celelalte țari europene foste socialiste, reiese dintr-o prezentare a viceguvernatorului Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. Potrivit acestuia, în România…

- Dupa ce partidul Svoboda/Libertate a blocat Forumul Minoritaților Naționale din Ucraina, la care au fost prezenti, saptamana aceasta, politicieni din Bulgaria, Romania, Polonia, Ungaria, precum și deputați ai Parlamentului European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a adresat o scrisoare deschisa presedintelui…

- Conform clasamentului realizat de IMD World Competitiveness Center in anul 2017, prezentat intr-un comunicat al INACO, remis marti Agerpres, Europa domina si in acest an, primele cinci pozitii in top fiind ocupate de Elvetia, Danemarca, Belgia, Austria si Finlanda. Ultimele pozitii in clasamentul…

- Prin MCV, adica prin mecanismul de control si verificare, Justitia a fost mereu in prim planul atentiei opiniei publice. An dupa an raportul Comisiei Europene a fost interpretat diferit de putere si opozitie. Cand un partid se afla la guvernare vedea raportul ca pozitiv, pentru ca odata intrat in opozitie…

- Compania petroliera MOL a primit un rating de credit pe termen lung BBB-, din categoria recomandata investitiilor, cu perspectiva stabila, din partea agentiei Standard and Poor’s (S&P), informeaza compania. Agentia de evaluare financiara S&P a ajuns la concluzia ca imbunatatirea ratingului…

- Guvernul ungar a anuntat miercuri ca a eliberat in sapte ani un milion de pasapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in tarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetatenii adoptate la initiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP.Consecinta…

- Acordul a fost semnat joi cu partenerii consorrtiului NEXT-E. Proiectul face posibila construirea unei retele de incarcare pentru autovehicule electrice in sase tari din Europa Centrala si de Est: Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croatia si Romania.

- Vladislav Bordeianu Asta vara, la sesiunea a 41-a a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO din Cracovia, padurile carpatine au primit statut de Patrimoniu Mondial. In total, la aceasta sesiune au fost luate sub protecția UNESCO vechile paduri de fag din 12 țari: Ucraina, Romania, Slovacia, Germania,…

- Au trait experienta vietii lor! Vorbim despre 2 frantuzoaice care au parcurs nu mai putin de 4000 de kilometri, din Franta pana la Constanta, si nu oricum, ci pe bicicleta. Dupa aproape 2 luni de pedalat, Lucie si Chloe au ajuns la malul Marii Negre, destinatia finala din aventura lor. Lucie și Chloe,…

- „Dupa exitul din Slovenia si Croatia cei de la CME se pregatesc sa vanda și restul operațiunilor, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Romania”, a anunțat Orlando Nicoara, fost șef al diviziei Internet din trustul MediaPro, pe blog. Orlando Nicoara spune ca, potrivit unor surse, CME ar dori sa vanda „la…

- In urma cu o luna, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, a participat la Budapesta, la reuniunea ministeriala a Grupului de la Visegrad. Imediat dupa acest eveniment au aparut speculatii cu privire la dorinta Romaniei de alaturare la celor patru tari - Ungaria, Polonia, Cehia,…

- OTP Bank Romania a anuntat in iulie ca Banca greceasca National Bank of Greece (NBG) a semnat un acord cu subsidiara din Romania a grupul financiar maghiar OTP privind achizitionarea pachetului de actiuni detinute la Banca Romaneasca, de 99,28%, tranzactie care implica si achizitia portofoliului…

- In cadrul evenimentului Future Decoded care a avut loc miercuri la Londra, Microsoft a anuntat ca HoloLens, primul computer holografic integrat din lume, cum il numeste compania americana, va fi disponibil pe 29 de piete noi din Europa, inclusiv Romania. Lista completa a tarilor in care castile de realitate…