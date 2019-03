Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in judetul Iasi, ca liceele agricole vor intra si sub tutela organizatorica a Ministerului Agriculturii. "Ma bucur ca Senatul Romaniei a dat un vot de aprobare pentru ca liceele agricole sa intre sub tutela organizatorica…

- O delegatie de experti din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura participa miercuri, la Bruxelles, la reuniunea tehnica a Comisiei Generale pentru Pescuit in Marea Mediterana (GFCM) din cadrul Grupului de lucru al Comisiei Europene, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aduce la cunostinta ca in Romania cultura de soia modificata genetic este ilegala. In Romania se cultiva in scop comercial, pentru consum propriu sau producerea de samanta, numai plante modificate genetic, autorizate pentru cultivare in Uniunea Europeana.Autorizarea…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat, vineri, prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pentru componenta „Dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole” pana in data de 28 februarie.Componenta face parte…

- Guvernul a decis, saptamana trecuta, ca terenurile cultivate cu soiuri de plante pentru producția destinata furajarii animalelor deținute nu vor genera venit impozabil. Scutirea de impozit a acestor suprafețe se aplica doar in cazul persoanelor fizice și membrilor asocierilor fara personalitate juridica.…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului National de Dezvoltare Rurala, va deschide in trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin Programul National de Dezvoltare Rurala. Valoarea totala a fondurilor alocate se ridica la 475.836.748…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurala, va deschide in Trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR). Valoarea fondurilor alocate pentru…

- Peste 445,8 milioane de euro disponibile in primul trimestrul al anului 2019, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurala, va deschide in Trimestrul I al anului 2019…