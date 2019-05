MADR: Rachete lansate pentru contracararea grindinei

Ambasadoarea Frantei in Romania, vizita la Tulcea

Michegrave;le Ramis, Ambasadoarea Frantei in Romania, va efectua o vizita in judetul Tulcea, in zilele de 2 si 3 iunie 2019.Cu aceasta ocazie, Ambasadoarea va raspunde intrebarilor jurnalistilor in cadrul unei intalniri cu presa, care va avea loc luni, in data de 3 iunie 2019, la ora 10:05, in incinta… [citeste mai departe]