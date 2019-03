Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin DGDR-AM PNDR, anunta prelungirea termenului de depunere al proiectelor pentru submasura 16.1a "Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse in sectorul pomicol" pana la data de 10 aprilie 2019, ora 16:00. "Tinand cont de natura complexa a proiectelor cu un puternic accent pe inovare, MADR a venit in intampinarea solicitarilor potentialilor beneficiari prin aceasta decizie", precizeaza ministerul, intr-un comunicat remis joi AGERPRES. Potrivit sursei citate, in prezent…