Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca, in aceasta perioada, s-a intrunit la sediul ISTIS din București, Comisia de inregistrare a soiurilor de plante agricole și horticole, in conformitate cu legislația in vigoare. Comisia a fost formata din reprezentanți din cadrul Ministerului…

- Comisia de inregistrare a soiurilor de plante agricole si horticole se va intruni joi pentru a propune acceptarea soiurilor in vederea inscrierii in Catalogul oficial, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza ca,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a controlat peste sapte sute de unitati de alimentatie publica din intreaga tara pentru a verifica corectitudinea practicilor comerciale privind utilizarea grasimilor hidrogenate in locul produselor exclusiv pe baza de lapte. In urma controalelor…

- Reinnoirea generațiilor in agricultura, o tema prioritara in contextul negocierilor Politicii Agricole Comune (PAC) post 2020 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale organizeaza, in perioada 27-29 martie 2019, la București, ”Intalnirea informala a directorilor pentru dezvoltare rurala din Statele…

- "Am criticat ieri procedura de selecție și numire a procurorului șef european, in sensul in care eurodeputații din Comisia LIBE, a carei membra sunt, nu mai au niciun cuvant de spus in numirea candidatului pe aceasta funcție. Claude Moraes, președintele Comisiei LIBE, a promis in acest context…

- Astfel, in ianuarie 2019 a fost agreat modelul de certificat de export intre Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor din Romania (ANSVSA) și Organizația Veterinara a Iranului, fiind deblocate exporturile de carne de oaie și ovine in viu catre Iran, informeaza Ministerul…

- Prezent la București, Gunther Krichbaum a spus ca a avut o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a susținut ca nu el este cel care a revocat-o pe Kovesi de la conducerea DNA, ci președintele Klaus Iohannis. „De asemenea, domnul Toader a spus textual ca: m-aș bucura daca ea, adica…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala din cadrul Autoritatii de Management pentru PNDR, organizeaza luni Conferinta Nationala cu tema "Satul romanesc are viitor", pentru prezentarea si dezbaterea unor subiecte privind implementarea eficienta…