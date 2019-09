Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) au sanctionat cu 123.500 de lei si 118 avertismente operatori economici care comercializau legume si fructe din import ca fiind produse de origine autohtona, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului de resort. https://www.realitatea.net/legume-si-fructe-din-import-comercializate-ca-fiind-romane-ti_2215860.html

- Crescatorii de ovine vor beneficia de ajutor dublu in ceea ce privește comercializarea lanii. Ministerul Agriculturii a anunțat ca ajutorul de mimis acordat crescatorilor de ovine va creste anul acesta, dupa ce a fost aprobata o hotarare in ultima sedinta de Guvern. Sprijinul financiar va creste de…

