Stiri pe aceeasi tema

- "In conformitate cu documentele emise de Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania, pretul carnii de pasare la poarta fermei a fost relativ constant pe toata perioada anului 2018 pana in prezent, nefiind estimate cresteri nici pentru perioada urmatoare. Desi ne aflam in perioada sarbatorilor pascale,…

- Referitor la apariția in spațiul public a unor informații cu privire la scumpirea carnii de porc și a celei de pasare, pentru corecta informare a opiniei publice, MADR face urmatoarele precizari: Prețul carnii de pasare și oua: In conformitate cu documentele emise de Uniunea Crescatorilor de Pasari…

- Pretul la carnea de porc si de pasare va creste cu inca 30-40%, dupa scumpirile inregistrate in ultimele saptamani, sustine Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania...

- Piata carnii de pasare din Romania se confrunta cu supraproductie, importuri masive, dar si cu campanii media negative, legate de utilizarea hormonilor si a proteinelor interzise, afirma presedintele Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine (ACEBOP), Mary Pana.…

- Romania inregistreaza un grad de absorbtie efectiva de 48% din fondurile europene pentru agricultura si dezvoltare rurala, situandu-se pe locul 6 in Uniunea Europeana, potrivit datelor Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Cresterea inregistrata la nivelul anului 2019 pe gradul de absorbtie…

- Membrii Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP) au primit o prima oferta de achizitie pentru 3.000 de capete de tauri de carne din Iran, urmand ca in perioada urmatoare oferta sa creasca semnificativ, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si…

- Despre oportunitatea efectuarii tratamentelor fitosanitare in perioada de repaus vegetativ Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Autoritatea Naționala Fitosanitara (ANF), informeaza deținatorii de plantații pomicole despre oportunitatea efectuarii tratamentelor fitosanitare in perioada…

- O echipa de experti a Comisiei Europene se va afla in Romania in perioada 11 - 13 februarie, la solicitarea ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, adresata comisarului european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara Vytenis Andriukaitis, informeaza Ministerul Agriculturii si…