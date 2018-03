Stiri pe aceeasi tema

- Artista americana Madonna va realiza un lungmetraj inspirat de povestea Michaelei DePrince, o orfana de razboi din Sierra Leone, devenita o stea a baletului, a anuntat marti studioul MGM, care va produce filmul. Inspirat de romanul autobiografic "Taking Flight', publicat in 2014, filmul…

- De la rochiile purtate de Audrey Hepburn pana la cele etalate de Kim Kardashian sau Madonna, casa Givenchy a parcurs un drum cu sușuri și coborașuri, adunand aplauze, dar și critici. In amintirea mestrului Hubert, trecut in nefiinta pe 10 martie, am facut aceasta scurta calatorie in timp… Audrey Hepburn…

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.Citeste…

- Sherine Abdel Wahab, cantareata egipteana de muzica pop care a fost trimisa in judecata pentru ca a facut o afirmatie nefavorabila in legatura cu fluviul Nil, a fost condamnata la sase luni de inchisoare, scrie AFP.com. O instanta din Cairo a condamnat-o pe artista pentru ca aceasta a raspandit „informatii…

- Celebra cantareata britanica Jessie J va sustine un concert in acest an la festivalul Electric Castle, care va avea loc in perioada 18 - 22 iulie. Artista britanica va avea statutul de cap de afis in cadrul acestui eveniment, organizat la Castelul Banffy din Bontida, o localitate aflata in judetul...

- Stefania Calofir a dezvaluit, in cadrul unei emisiuni TV, ca este insarcinata pentru a doua oara, iar peste cinci luni isi va strange in brate fetita, scrie wowbiz.ro. Citeste si O eleva i-a explicat lui Klaus Iohannis de ce va pleca din tara. "Toti vom fi corupti" "Ma gandeam la un…

- Minodora a aparut cu bani pe frunte intr-o imagine de pe internet. Fotografia este realizata intr-un restaurant din Capitala, in timp ce indragita cantareata interpreta melodii lautaresti alaturi de o formatie.

- Theilade avea 19 ani cand s-a alaturat echipei filmului regizat de Max Reinhardt si William Dieterle pentru Warner Bros. Ea a interpretat rolul Titania in secventa „Triumph of the Night". In timpul productiei Reinhardt a facut-o responsabila de coregrafia filmului. „Midsummer Night's Dream", adaptare…

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Cantareata americana Madonna a dezvaluit intr-un mesaj pe retelele de socializare ca trucul prin care isi mentine tenul impecabil si la varsta de 59 de ani este masajul cu furculite, informeaza closermag.fr.

- Cantareața americana Halsey a avut parte de momente destul de neplacute pe covorul roșu al unei gale, atunci cand cineva a calcat pe rochia sa și a adus in vazul lumii ce avea ea mai de preț.

- Conform unor surse apropiate acesteia, celebra cantareata s-a internat intr-o clinica de psihiatrie pentru a se trata de depresie si de anxietate, afectiuni dezvoltate la scurt timp dupa ce a fost diagnosticata cu lupus, o boala autoimuna nevindecabila. In ciuda faptulul ca a trecut cu brio printr-o…

- "A fost experiența vieții, in care mi-am adus aminte cat de frumos traiesc și cat de norocoasa sunt", concluzioneaza Raluka, dupa experienta Asia Express, un test suprem in care s-a straduit sa iși depașeasca toate barierele, atat fizice, cat și...

- Un timișorean i-a trimis peste 20 de mii de lei romanești unei presupuse cantarețe de muzica populara din Republica Moldova, cu care vorbea de doi ani pe Facebook. Deși nu s-au vazut niciodata, omul i-a trimis periodic bani. In spatele contului de Facebook al așa-zisei cantarețe era, de fapt, un barbat…

- Cantareata de muzica de petrecere, Carmen Serban, a fost la un pas de moarte dupa ce a luat foc in propria brutarie. Nu e prima data cand viata artistei a fost in pericol, aceasta a mai adormit la volan si a invins boala pe care a depistat-o la un san. Cantareața a marturisit insa ca a fost salvata…

- Cunoscut pentru pasiunea sa fața de teatru, film și nu il ultimul rand femei frumoase, Florin Piersic a recunoscut de curand ca a avut o relatie cu Angela Similea pe cand amandoi erau casatoriti.

- Nu mai este pentru nimeni un secret ca Raluka este dependenta de antrenamentele sportive și ca nu concepe sa treaca o zi fara sa nu mearga la sala. Totuși, pentru a ne convinge cat de dur se antreneaza Raluka i-am facut o vizita la sala de antrenamente. Raluka se antreneaza asemenea sportivilor de perfomanța,…

- Chiar daca desenele animate si tot ceea ce tine de Disney pare specific copiilor si varstei mici, iata ca lucrurile nu sunt deloc asa, iar aceste lucruri pot fi vii in sufletele tuturor, atat timp cat copilaria ramane in suflet.

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- O cunoscuta artista a industriei muzicale romanești și-a unit destinele cu alesul sau departe de ochii oamenilor și departe de casa. Cantareața a ales ca destinație pentru marele eveniment Canada.

- Madonna stie sa aprinda imaginatia barbatilor, chiar si la 59 de ani. Cantareata de peste Ocean a postat pe Instagram o fotografie care i-a socat pe fani.Cu toate ca nu mai are de mult 20 de ani,...

- Sarbatoare in familia Cristinei Vasiu! Mama acesteia, Daniela, implinește, astazi, 46 de ani, iar cantareața nu iși mai incape in piele de fericire. Deși se afla departe de țara, in Statele Unite ale Americii, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.

- Cristina Spatar s-a reprofilat si incet-incet renunta la muzica pentru prima iubire a ei: croitoria! Cantareata si-a deschis atelier de design si trage din greu pentru a-si confirma pozitia de creator de moda pe piata din Romania.

- Vesti triste in lumea muzicii! Indragita artista, Lari White, a murit la varsta de 52 de ani. Cantareata fusese diagnosticata cu o forma rara si agresiva de cancer in luna septembrie a anului trecut.

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Vanzarile si difuzarile in streaming ale single-urilor si albumelor lansate de trupa The Cranberries au crescut cu 1.000% in primele zile dupa decesul solistei acestui grup irlandez, Dolores O'Riordan, informeaza PA. Cantareata irlandeza a fost gasita decedata la varsta de 46 de ani…

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters.Decesul artistei a survenit brusc in Londra, noteaza RTE. Agentul ei de presa a confirmat stirea in…

- Talentul Alinei Eremia a depasit granitele tarii si a ajuns pana in Mexic. Thalia, celebra cantareata de muzica latino, a postat astazi pe contul sau de Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa “Equivocada”, pe care aceasta a cantat-o.

- Andreea Banica a avut probleme serioase cu podoaba capilara. Vedeta a marturisit de la ce a pornit, din cauza faptului ca s-a coafat intens multa vreme si a purtat mese, parul ei a inceput sa se degradeze considerabil.

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- Reper al muzicii populare, Maria Dragomiroiu se desparte de Romania pentru urmatoarele doua luni. Cantareața pleaca alaturi de soțul ei, dar și de Fuego, Irina Loghin și alți artiști indragiți dincolo de ocean intr- un turneu pentru comunitațile de romani de peste granițe.

- Una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din Gorj, Reli Gherghescu, iși declara iubirea pe rețelele de socializare. Dovada ca este indragostita de iubitul ei, Cristi Vladu, consta in mesajele postate pe pagina personala de Facebook. Cei doi au vizitat ieri Peștera Muierilor,…

- Selena Gomez a fost fotografiata de catre paparazzi, in timp ce facea baie intr-un costum de baie negru, care se mula perfect pe formele acesteia. Insa, mai multe priviri curioase au cazut asupra unei cicatrici de pe coapsa dreapta.

- Fetita cantaretei de 28 ani este superba, iar ultimele imagini aparute pe contul de Instagram al vedetei arata ca este si talentata. Micuta Maya s-a filmat in timp ce canta melodia mamei sale, iar imaginile sunt adorabile.

- Cantareata americana Mariah Carey a luat decizia de a canta din nou in celebra piata Times Square din New York, pentru a intampina Noul An si a face uitat recitalul sau penibil oferit de Revelionul 2017, relateaza AFP. Recitalul sau de anul trecut, programat in celebra in Time Square chiar…

- Ornela Pasare, frumoasa interpreta de muzica populara, a venit la „Neatza cu Razvan și Dani” cu interpretarea deosebita a melodiei „Mama, chip frumos de floare”. Cantareața a dezvaluit și unde iși va petrece vacanța.

- O membra a grupului contestatar rus Pussy Riot, Maria Aliohina, a fost arestata miercuri la Moscova, dupa ce a arborat o pancarta in fata sediului Serviciului Federal de Securitate (FSB), pentru a marca 100 de ani de la infiintarea predecesorului acestuia, politia politica sovietica CEKA, informeaza…

- Frumusetea nu tine cont de varsta! Chiar daca a ajuns la 39 de ani, Anca Neacsu, arata demential! Recent, fosta componenta a trupei A.S.I.A. a intors toate capetele barbatilor intr-un centru comercial din Capitala. Imaginile surprinse de reporterii Spynews.ro sunt senzationale!