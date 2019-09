Stiri pe aceeasi tema

- Adele a demrat procesul de divorț pentru separarea de soțul ei, Simion Konecki. Un reprezentat a cuplului a declarat ca cei doi vor continua sa iți creasca copilul impreuna. Vedeta a nascut in 2012...

- Ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, se apropie cu pasi repezi. Simona Halep se afla in Statele Unite ale Americii, la New York, acolo unde, in cateva zile, va lua startul la competitia de la Flushing Meadows. Simona a stat de vorba cu jurnalistii americani, care au profitat de putinul timp…

- Russell Crowe și-a șocat fanii in momentul in care pe internet au aparut mai multe imagini cu noul sau aspect. Cu multe kilograme in plus și fara prea mult par pe cap, celebrul actor nu mai seamana deloc cu cel care a cucerit inimile femeilor din intreaga lume odata cu rolul sau din „Gladiatorul”. Russell…

- Vedeta pop Madonna a incheiat grandios manifestarea World Pride din New York cu un recital sustinut in cadrul concertului ''Pride Island'', in care a delectat publicul cu mai multe cantece noi, in avanpremiera viitorului sau turneu in care va prezenta noul sau album, ''Madame…

