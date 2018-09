Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul stangii braziliene, Fernando Haddad, in plina ascensiune in intentiile de vot, l-ar invinge pentru prima data pe candidatul extremei drepte, Jair Bolsonaro, in cel de-al doilea tur de scrutin prezidential ce va avea loc pe 28 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie dat

- Candidatul stangii braziliene, Fernando Haddad, in plina ascensiune in intentiile de vot, l-ar invinge pentru prima data pe candidatul extremei drepte, Jair Bolsonaro, in cel de-al doilea tur de scrutin prezidential ce va avea loc pe 28 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni,…

- Circa 400 de intelectuali, artisti, sportivi si intreprinzatori brazilieni, printre care muzicienii Chico Buarque si Gilberto Gil, au semnat un manifest in favoarea democratiei si impotriva candidatului de extrema dreapta la prezidentialele din octombrie, Jair Bolsonaro, relateaza AFP. "Suntem diferiti.…

- Lucas Moura (26 de ani), ales jucatorul lunii august in campionatul englez, l-a aparat pe populistul Jair Bolsonaro: "Daca ar fi intr-adevar rasist, ar fi la inchisoare". Dupa un debut de sezon impresionant, fiind declarat MVP-ul lunii august in Premier League, Lucas Moura este in centrul unui scandal…

- Serbia – Romania 2-2: Contra: ”Cu puțina șansa, puteam sa ne intoarcem cu trei puncte. Jucam fotbal!”. Serbia – Romania s-a incheiat la egalitate, scor 2-2 . Selecționerul Cosmin Contra și-ar fi dorit patru puncte dupa primele doua meciuri: „Cu puțina șansa, puteam sa ne intoarcem cu trei puncte. Vreaua…

- Principalul candidat în alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost ranit în urma unui atac cu cutit, în timpul unei manifestatii electorale desfasurate în orasul Juiz de Fora, a relatat joi presa locala, citata

- Cantareata americana Madonna a ajuns in orasul Marrakech, in sudul Marocului, pentru a sarbatori joi cu fast implinirea a 60 de ani, informeaza surse concordante, citate miercuri de AFP. "Descoperita in labirintul din Medina la ora chemarii la rugaciune", a postat regina pop pe conturile ei de Facebook…