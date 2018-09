Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul stangii braziliene, Fernando Haddad, in plina ascensiune in intentiile de vot, l-ar invinge pentru prima data pe candidatul extremei drepte, Jair Bolsonaro, in cel de-al doilea tur de scrutin prezidential ce va avea loc pe 28 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni,…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat in arest din aprilie, a renuntat marti la candidatura pentru un nou mandat de sef al statului, informeaza Reuters. In locul sau va candida Fernando Haddad, care anterior urmarea functia de vicepresedinte, in cadrul unui tandem electoral in…

- Majoritatea judecatorilor Tribunalului Superior Electoral (TSE) al Braziliei, patru din totalul de sapte, a invalidat candidatura lui Luiz Inacio Lula da Silva la alegerile prezidentiale de la 7 octombrie, transmite AFP. In afara unei rasturnari spectaculoase a situatiei - judecatorii…

- Tribunalul Superior Electoral (TSE) al Braziliei urmeaza sa se pronunte vineri in legatura cu validitatea candidaturii la prezidentiale a fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, inchis din luna aprilie pentru coruptie, a informat o sursa din cadrul acestei instante, citata de AFP. Favorit…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva conduce in sondajele de opinie pentru alegerile din octombrie, in pofida faptului ca se afla la inchisoare, unde ispaseste o pedeapsa pentru coruptie, informeaza marti dpa. Astfel, Lula se bucura de 37 la suta sustinere in sondaje, clasandu-se…

- Comitetul pentru drepturile omului al ONU a cerut vineri Braziliei sa-i permita fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, inchis pentru coruptie si spalare de bani, sa participe la alegerile prezidentiale din octombrie atata timp cat apelurile sale in instanta nu au fost inca judecate, relateaza…

- Fostul președinte brazilian, Lula da Silva, a fost nominalizat de partidul sau sa candideze la alegerile prezidențiale din octombrie, deși se afla dupa gratii pentru a executa o pedeapsa de 12 ani de inchisoare pentru fapte de corupție, scrie BBC News. Aproximativ 2.000 de membri ai Partidului Muncitoresc…