Cantareața americana Madonna a confirmat ca planuiește un turneu de promovare pentru viitorul ei album, "Madame X", relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax.

Declarația a venit in cadrul unui interviu acordat pentru publicația Billboard. In cadrul acestuia, artista americana a afirmat ca participa la intruniri legate de producție, dar ca momentan nu exista un plan oficial al seriei de spectacole, care sa fie anunțat publicului.

Cantareața a vorbit și despre trei piese ale sale - "Rescue Me", "This Used To Be My Playground" și "I'll Remember" - care nu au fost niciodata interpretate…