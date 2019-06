Madonna lansează videoclipul piesei „God Control” Madonna lanseaza videoclipul piesei „God Control”, un material puternic, ce vine la pachet cu un avertisment in ceea ce privește conținutul explicit. Noul videoclip succeda lansarea albumului „Madame X” și sosește la timp pentru a completa povestea și simbolistica acestui material. Legendara artista dorește a trage un semnal de alarma și, intrand din nou in pielea personajului Madame X (un spion de talie internaționala), reușește sa atraga atenția publicului asupra violenței armate. Producția videoclipului piesei „God Control” este fascinanta, iar scenariul, care o gasește pe Madonna in diferite… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

