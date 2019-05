Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a vandut aproape toate biletele pentru turneul sau din UK și Irlanda, care va avea loc in 2020, lucru nemaifacut inca de niciun artist inainte de lansarea albumului, Lewis Capaldi lanseaza o noua piesa „Hold Me While You Wait”. Artistul anunța ca albumul sau de debut, care va fi lansat pe 17…

- Madonna a lansat balada imn “I Rise”, cea de-a doua piesa, din seria de 5, pe care fanii le vor putea asculta inainte de lansarea mult anticipatului album de studio, Madame X, programata pentru 14 iunie. Dupa lansarea primului single, “Medellin”, aclamat de critici și “I Rise”, alte 3 piese vor fi impartașite…

- Madonna, nevasta lui Maluma in noul clip! Cand va avea loc lansarea? Madonna este de neoprit si demonstreaza asta cu fiecare piesa, videoclip si material discografic pe care il lanseaza. Deja de cateva zile, cei aproape 14 milioane de oameni care urmaresc contul de Instagram al vedetei, pot vedea cateva…

- Primul track extras este „Medellin” – colaborarea cu Maluma. Videoclipul va avea premiera pe 24 aprilie, in exclusivitate pe MTV. „Madame X” este cel de-al 14-lea album de studio si va fi lansat de catre Madonna pe 14 iunie, la nivel global. Primul track extras este lansat pe 17 aprilie, si este o colaborare…

- Cantareața americana Madonna a lansat piesa "Medellin", primul single de pe albumul "Madame X", care va fi lansat pe 14 iunie, relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax."Medellin" este o piesa in limbile engleza și spaniola, cantata impreuna cu artistul columbian Maluma. Colaborarea dintre…

- Fanii muzicii reggaeton si ai trapului latino vor fi incantati sa afle ca Fuego si Greeicy lanseaza o piesa perfecta pentru serile caliente in club, „Bien Fancy”. Cu toate ca muzica trap este preferata lui, Fuego este un artist versatil, care nu se da inlaturi de la a experimenta noi sunete si dimensiuni…

- Galeria de Arta ”Ioan Sima” din municipiul Zalau gazduieste, la finalul acestei saptamani, un concert ”Corbu”, trupa care abordeaza genul muzical disco easy hardcore folclorizat. Este vorba despre lansarea primului lor album numit ”Zbor spre Radacini”, in perioada 28 februarie – 9 martie in mai multe…

- Dupa “Da-le”, Sonny Flame lanseaza a doua piesa de pe albumul “Mozaic de Ganduri”. “Mai aproape este un bedroom song pe care il poti asculta oricand in compania partenerului si care transmite o stare pozitiva, de apropiere; daca vrei sa organizezi o seara romantica pentru persoana iubita, atunci “Mai…