Madonna se ține de promisiunea facuta fanilor și lanseaza piesa „Future” feat. Quavo, care a fost produsa in colaborare cu Diplo. „Future” este un material incredibil, ce iți ramane instant intiparit in minte, o combinație reușita intre sunetele electronice și influențele jamaicane calde. „Future” este cel de-al patrulea dintre cele cinci materiale pe care Madonna le va lansa inainte de data de 14 iunie, ziua in care albumul „Madame X” va fi disponibil pentru fanii de pretutindeni. „Este o piesa despre lumea in care traim astazi și despre civilizația viitoare”, declara Madonna. De curand, Madonna…