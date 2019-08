Stiri pe aceeasi tema

- Nico se apropie de pragul varstei de 50 de ani, dar lumea nu-i da mai mult de 40. Care-i secretul ei? Pe langa moștenirea genetica aparte, cantareața recunoaște ca acorda o mare atenție tenului ei, pe care-l ingrijește numai cu creme romanești. Sursa: Viva Nico a fost mereu intr-o forma fizica excepționala,…

- Incident la metroul din Madrid. Poliția spaniola a arestat un brazilian care l-a impins in fața trenului pe un tanar. Polițiștii din madria au arestat vineri un barbat de naționalitate braziliana care l-a impins in fața trenului pe un tanar, in stația Arguelles. In urma incidentului, victima a suferit…

- Varsta standart de pensionare a fost majorata incepand de astazi, 1 iulie.Barbatii pot sa-si realizeze dreptul la pensie daca au implinit 63 de ani, avand un stagiu de cotizare de 34 de ani.

- In cadrul conferinței de presa de la cel de-al 14-lea album al Madonnei, lansat vinerea trecuta, artista pop s-a plans ca a fost comentata de publicațiile Vogue și New York Times, din cauza varstei sale și ca acest lucru a facut-o sa se simta „violata”.

- Echipe de polițiști și de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mehedinți au descins, vineri dimineața, in casa unei familii din Baia de Arama pentru a lua și da spre adopție o fetița de doar opt ani.

- Femeile pot ieși la pensie anticipat cu maximum 5 ani inainte de limita de varsta standard, scrie dcbusiness.ro. Condiția este ca acestea sa aiba un stagiu de cotizare cu 8 ani mai mare decat cel cerut de lege pentru un stagiu de cotizare complet. Cuantumul pensiei anticipate se stabilește in aceleași…

- In primavara lui 1984, un copil care obosea o minge in Sfantu Gheorghe observa un pachet ciudat chiar pe calul lui Mihai Viteazul, din grupul statuar situat in centrul orașului. Curios, il desface. Are loc o explozie puternica, devastatoare. Cel mic e pur și simplu sfartecat. Autorul atentatului este…

- Trimite un SMS, o urare sau o felicitare de "la multi ani", celor dragi cu ocazia zilei numelui, scrie ziarulunirea.ro. Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste pe Sfantul Imparat Constantin cel Mare si pe mama sa, Elena, al caror hram este purtat de numeroase biserici din tara. Aceasta sarbatoare…