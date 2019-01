Stiri pe aceeasi tema

- Cântareața Madonna a avut o apariție surpriza de Revelion la Stonewall Inn – barul din cartierul newyorkez Greenwich Village unde au avut loc, an 1969, revoltele care au marcat începutul mișcarii LGTBQ, scrie Business Standard. Luna trecuta, barul anunțase ca Madonna a fost…

- Madonna a sustinut un show-surpriza de Anul Nou in localul newyorkez Stonewall Inn, unde, in 1969, a inceput miscarea LGBTQ, scrie news.ro.Stonewall Inn, din Greenwich Village, a anuntat ca Madonna este ambasadoarea sarbatorilor dedicate implinirii a 50 de ani de la inceputul miscarii.…

- Comandamentul american responsabil de capacitatile de atac nuclear a provocat un scandal in SUA, dupa ce in ultima zi a anului a postat pe Twitter un mesaj in care ameninta cu posibilitatea lansarii unei bombe, scriu jurnalistii de la New York Times. Tweet-ul de revelion a fost sters cateva ore mai…

- Politia britanica antiterorism investigheaza atacul cu cutitul din statia feroviara Victoria din Manchester in cadrul caruia trei persoane, printre care si un politist, au fost ranite in seara de Revelion, a anuntat Greater Manchester Police, citata de Reuters. Politia este insa deschisa si la alte…

- Incidentul a avut loc intr-o centrala electrica apartinand companiei de electricitate ConEdison, in cartierul Astoria, situat in Queens, langa Manhattan, joi, imediat dupa ora locala 21.00 (4.00, ora Romaniei). O serie de lumini albastre au iluminat cerul capitalei financiare americane, declansand foarte…

- Craiovenii sunt invitati, de Revelion, de municipalitate, la un spectacol ce va avea loc in centrul orasului si care va fi sustinut de artisti cunoscuti precum Adrian Sina & Band si Smiley. Potrivit Primariei Craiova, spectacolul de Revelion va incepe luni, 31 decembrie, la ora 22.30,…

- Guvernul irakian a anunțat ca sarbatoarea Craciunului va deveni o sarbatoare oficiala in Irak (țara majoritar musulmana). Anunțul a fost facut chiar in ziua Craciunului, pe 25 decembrie. „Guvernul irakian anunța ca ziua Craciunului va deveni o sarbatoare naționala pe tot teritoriul țarii. Craciun Fericit…

- Fostul star al fotbalului brazilian Ronaldinho si-a manifestat pe Twitter sustinerea fata de candidatul extremei dreapta Jair Bolsonaro, favorit in sondaje la alegerile prezidentiale desfasurate duminica, acesta fiind sustinut si de alte personalitati ale sportului rege precum Rivaldo, informeaza…