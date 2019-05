Madonna a răbufnit. Mărturisirea vedetei: Au încercat să mă facă să tac Intr-un interviu pentru British Vogue, Madonna a vorbit despre prejudecațile din industria muzicala cu care a fost nevoita sa se lupte. "Oamenii au incercat intotdeauna sa ma determine sa tac dintr-un motiv sau altul, fie ca nu cantam suficient de bine, fie ca nu eram suficient de frumoasa. Acum vor sa ma discrediteze pentru ca nu sunt suficient de tanara. Incearca sa gaseasca un motiv, oricare, pentru a continua sa ma defaimeze", a declarat artista. Diva a vorbit și despre fiica ei, Lourdes, care pare sa ii calce pe urme: "Lourdes este foarte talentata. Este minunata in tot… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Madonna, in varsta de 60 de ani, este regina incontestabila a muzicii pop, cu o cariera de aproximativ patruzeci de ani și peste 300 de milioane de albume vandute in intreaga lume. Artista care nu este straina controverselor, a acordat un interviu plin de sinceritate publicației britanice British Vogue,…

