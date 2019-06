Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Banias este o femeie foarte cocheta si are mare grija de felul in care arata. Drept dovada, dupa incheierea competitiei, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" a slabit foarte mult si acum arata excelent.

- Romanca Anastasia Soare, care a reusit sa construiasca, in doua decenii, un imperiu in industria cosmetica, s-a situat pe locul 21 in topul Forbes pe 2019 al celor mai bogate antreprenoare din America. Potrivit Forbes, Anastasia Soare are o avere de 1,2 miliarde de dolari, scrie Mediafax.ro. …

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se desfasoara in aceasta seara la Tel Aviv. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, este in direct de TVR, dar il puteti urmari si pe adevarul.ro in format live video.

- Al doilea sezon al serialului „Marile minciuni nevinovate/ Big Little Lies”, cu Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, Laura Dern si Meryl Streep in distributie, va fi lansat de HBO pe 9 iunie, scrie news.ro.Inaintea lansarii ultimului sezon al „Game of Thrones”,…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au identificat marți, in trafic, un autoturism care transporta articole de imbracaminte noi și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute.