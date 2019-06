Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va anunța noi pași in direcția reducerii angajamentelor luate fața de partenerii din Acordul nuclear semnat in 2015 și din care Statele Unite s-au retras anul trecut, a informat duminica agenția de presa Tasnim, citata de Reuters, conform Mediafax.„Organizația pentru Energie Atomica…

- Sute de mii de persoane protesteaza duminica in Hong Kong și cer demisia șefei Executivului, Carrie Lam, la doar o zi dupa ce aceasta a anunțat suspendarea pe termen nedeterminat a controversatei modificari a legislației privind extradarea, informeaza Reuters citat de Mediafax.Citește și: Demisie…

- Doua persoane au murit, duminica, intr-un accident produs de un polițist aflat in timpul liber, care a incercat sa evite un caine ce i-a aparut in fața, pe Drumul Național 25, in localitatea galațeana Draganești. Mașina agentului a lovit frontal un alt vehicul, conform Mediafax.Citește și: Demisie…

- Circulatia rutiera este restrictionata, duminica dimineata, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre litoral, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Agerpres.Citește și: Demisie BOMBA…

- Cami Bacioiu, membru USR Bucuresti, a afirmat luni ca si-a dat demisia din partid invocand ca s-a saturat de certurile interne. Aceasta mai sustine ca desi in partid „sunt si oameni foarte buni”, in interior a gasit si „porcaiala de cea mai joasa speta”. „Azi mi-am dat demisia din USR. M-am saturat…

- Cantareata americana Madonna a declarat ca se simte ca si cum ar fi fost "violata" dupa ce a citit un portret jurnalistic ce i-a fost dedicat in cotidianul The New York Times, artista angajandu-se in acelasi timp sa continue lupta pe care o duce impotriva "societatii patriarhale", informeaza AFP joi.…

- Fosta jurnalista Carmen Avram, in prezent candidata pe lista PSD pentru Parlamentul European, s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis pe care il acuza ca saboteaza Romania și o imparte in doua prin pozițiile și declarații sale publice.https://www.stiripesurse.ro/ministrul-interimar-al-justi-iei-reac-ie-fulger-la-suicidul-de-la-parchetul-general_1345478.html…

- Harry Taroni, fiul unui milionar britanic, a reacționat ironic la criticile ce i-au fost aduse dupa ce a postat pe Instagram o filmare in care se lauda ca a angajat un roman ca “sclav” timp de o zi. Tanarul de 23 de ani a postat pe Instagram mai multe filmulețe in care se lauda ca Sorin, un imigrant…