Stiri pe aceeasi tema

- Eurovision, cel mai longeviv concurs muzical din lume, a fost sabotat pentru prima data in istoria sa! Hackerii au intrerupt prima semifinala, transmisa pe site-ul televiziunii publice din Israel. In locul imaginilor din concurs au aparut filmari amenintatoare cu explozii in orasul Tel Aviv.

- Recitalul pe care cantareata americana Madonna ar trebui sa il sustina sambata, in finala Eurovision de la Tel Aviv, este pus sub semnul intrebarii, deoarece artista nu a semnat inca un contract cu organizatorii, anunța News.ro.

- Cantareața americana Madonna iși apara decizia de a canta la concursul Eurovision, in Israel, și afirma ca nu se va supune niciunei agende politice, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Artista va susține un recital in Tel Aviv sambata, in timpul finalei competiției. Locul de desfașurare al…

- Concurenti din 41 de tari au defilat duminica pe covorul portocaliu in centrul orasului Tel Aviv, in cadrul ceremoniei de deschidere a concursului Eurovision 2019, relateaza luni Reuters si dpa. Evenimentul a fost organizat in Piata Habima, unde se afla Teatrul National si Filarmonica din Israel, insa,…

- Concurenti din 41 de tari au defilat duminica pe covorul portocaliu in centrul orasului Tel Aviv, in cadrul ceremoniei de deschidere a concursului Eurovision 2019, relateaza luni Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Evenimentul a fost organizat in Piata Habima, unde se afla Teatrul National si…

- “Regina muzicii pop” va sustine un recital in finala editiei de anul acesta a concursului muzical Eurovision, care va avea loc pe 18 mai, la Tel Aviv, in Israel. Surpriza, insa, costa: prestatia Madonnei va costa un milion de dolari. Live Nation Israel a confirmat recitalul Madonnei, care va consta…

- Cantareata americana Madonna va sustine un recital in calitate de invitat special pe scena concursului muzical Eurovision 2019, care se va desfasura luna viitoare in Israel, au anuntat luni impresarii vedetei, citati de Reuters. Promotorii concertului, Live Nation Israel, si reprezentantii…

- Cantareata americana Madonna va sustine un recital in calitate de invitat special pe scena concursului muzical Eurovision 2019, care se va desfasura luna viitoare in Israel, au anuntat luni impresarii vedetei, citati de Reuters.