Made in Braila: Statii de incarcare solare, gata sa cucereasca strazile

Stiri pe aceeasi tema

- 14 statii de incarcare a automobilelor electrice vor fi instalate in curand pe principalele strazi din Moldova. Achizitia va fi realizata datorita unui parteneriat dintre Fondul pentru Eficienta Energetica si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.

- Primaria București a scos la licitație un contract de circa 60.000 de euro pentru instalarea unor stații de incarcare a vehiculelor electrice. Proiectul prevede montarea a 7 stații de incarcare in parcarile noi ce vor fi construite in Sectorul 4, potrivit site-ului profit.ro. In documentele procedurii…

- Primarul Mircia Gutau a participat marți, 4 septembrie 2018, la dezbaterea organizata de Asociația Municipiilor din Romania – AMR pe tema obligațiilor pe care autoritațile locale le au de indeplinit pana la 31 decembrie 2018, in vederea punerii in aplicare a angajamentelor luate de Romania in fata Comisiei…

- Municipalitatea anunța ca va solicitat constructorilor ca, pe cat posibil, toate proiectele pentru noile parkinguri ale orasului sa fie dotate cu statii de incarcare pentru mașinile electrice. Va exista insa, si o limitare in timp. O masina nu va putea sta la incarcat mai mult de trei ore. In acest…

- La Cluj va fi amenajata prima strada inteligenta din Romania. Va dispune de stalpi de electricitate cu Wi-Fi, stații de incarcare pentru mașini sau trotinete electrice și banci cu incarcator pentru telefoane sau tablete.

- Enel X Mobility, subsidiara grupului italian Enel, a obtinut un imprumut in valoare de 115 milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru dezvoltarea infrastructurii de statii de incarcare a vehiculelor electrice pe intreg teritoriul Italiei in perioada 2018-2022, scrie news.ro.”Banca…

- Consilierii locali municipali se reunesc in ultima zi a lunii iulie in sedinta. Printre proiecte se regasesc si cele cu referire la aprobarea indicatorilor tehnico economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum si la aprobarea acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea…

- Porsche a inaugurat 4 puncte de incarcare pentru mașini electrice care utilizeaza o tensiune de 800 de volți, ceea ce permite o incarcare in numai 20 de minute pentru vehiculele cu autonomie de 400 de kilometri.