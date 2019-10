Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei relatii tumultoase, plina de suisuri si coborasuri, Liam Hemsworth si Miley Cyrus si-au facut publica despartirea anul acesta, in luna august. Dupa ce Miley s-a afisat in ultima perioada alaturi de cantaretul australian Cody Simpson, a venit si randul lui Liam, acesta fiind surprins in…

- Miley Cyrus, indragostita lulea dupa divort. Nu-si mai ascunde iubita de ochii lumii! Relatia dintre Miley Cyrus si Kaitlynn Carter este din ce in ce mai serioasa, iar cele doua par ca isi asuma iubirea si nu se mai ascund de ochii lumii. In weekend, Miley Cyrus a fost surprinsa in ipostaze tandre alaturi…

- Dupa o relație cu multe desparțiri și impacari, Liam Hemsworth a pus piciorul in prag și i-a cerut lui Miley Cyrus divorțul! Acesta a ajuns la o instanta din Los Angeles, Statele Unite ale Americii, semn ca acum chiar nu mai este loc de impacare.

- Miley Cyrus (26 ani) a cantat ieri, la gala premiilor MTV, intr-o rochie neagra minuscula, o melodie dedicata soțului ei, Liam Hemsworth ( 29 ani), deși au incheiat ”socotelile” acum trei saptamani. Chiar daca show-ul ei a emoționat publicul pana la lacrimi, Miley nu a parut ”inmuiata” de resentimente,…

- Actorul australian, Liam Hemsworth, a cerut divortul de cantareata si actrita americana Miley Cyrus, la aproape doua saptamani dupa ce cei doi au anuntat ca se despart, dupa un mariaj care a durat opt luni, potrivit tmz.com. Liam Hemsworth a cerut divortul, „din cauza unor diferente ireconciliabile”,…

- Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au desparțit dupa opt luni de casnicie și 10 ani de relație, informeaza contactmusic.com. Artista a spus ca inima sa este „plina de pace și speranța” dupa aceasta despartire. Miley a scris pe Instagram, conform sursei citate: „Nu lupta cu evoluția, pentru ca nu vei caștiga…