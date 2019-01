Luni, 21 ianuarie 2019, de ziua fetiței sale, Maria Madalina Turza și-a lansat candidatura independenta pentru Parlamentul European.

Este prima candidatura independenta din istoria alegerilor europarlamentare a unei mame de copil cu dizabilitați și activist voluntar pentru drepturile omului.

In Romania lui 2019, inca sunt oameni care rad sau se intorc cu spatele cand vad o persoana cu dizabilitați pe strada. Groapa creata in societate ne inghite pe toți. Am ajuns sa credem ca unii sunt mai oameni decat alții și nu ințelegem ca asta vorbește cel mai mult despre noi, nu despre ei.…